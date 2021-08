Iubita româncă a lui Black Coffee a ajuns din Buzău în Maldive!

13:30

Artista Oana Radu a făcut o serie de dezvăluiri din viața privată. Aceasta are în plan să devină mămică! Dacă din punct de vedere profesional, viața i s-a așezat, se pare că și viața de […] The post Oana Radu vrea să devină mămică! Câți copii își dorește cântăreața appeared first on Cancan.