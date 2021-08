Codin Maticiuc este un bărbat împlinit! Imagini rare cu familia actorului

09:50

Organizația Mondială a Sănătății cere amânarea celei de-a treia doză de vaccin anti-COVID. Acest lucru vine în sprijinirea țărilor mai puțin dezvoltate. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a îndemnat țările să amâne vaccinarea cu o […] The post OMS cere amânarea celei de-a treia doză de vaccin anti-COVID. Care este motivul appeared first on Cancan.