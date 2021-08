Ministerul român de Externe, atenționare de călătorie pentru Grecia - FENOMENE METEO EXTREME

14:45

Imaginile cu șoferul inconștient care a rupt bariera de la o trecere de cale ferată din județul Ilfov au ajuns virale pe internet. Până în prezent, polițiștii orașului Pantelimon au reusit să identifice autoturismul implicat în acest incident, oamenii legii lucrând în vederea identificării și a conducătorului auto. În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că autoturismul care a forțat trecerea printre barierele de semnalizare a trecerii la nivel cu calea ferată a fost implicat, ulterior, într-un eveniment rutier. În urma acestui incident, o persoană, pasager din mașina condusă de șofer, a ajuns la spital. În urma testelor a rezultat că șoferul vinovat de producerea accidentului era băut. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.