CFR Cluj, victorie cu 1-0 pe Stadionul Orășenesc din Mioveni

11:40

Plaja Tuzla este o plajă pitită bine, sub coasta salbatică a mării, unde farmecul acesteia este chiar linistea. Sus pe coastă peisajul îți taie răsuflarea. Totuşi, vineri, liniştea acestei zone a fost „spartă” de un […] The post Surpriză! Scafandrii au căutat în apă, lângă plaja Tuzla, şi au găsit ceva absolut uimitor. Au chemat repede întăriri! Apoi, a avut loc o explozie! appeared first on Cancan.