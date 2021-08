Bilanțul COVID-19 din 7 august 2021. Câți români au murit, în ultimele 24 de ore, după ce au contractat SARS–CoV-2

17:00

Loredana Chivu s-a dezlănțuit la o zi de naștere a uneia dintre prietenele sale. Fosta asistentă Tv nu a fost singura „bombă-sexy” de acolo, ci a avut cu ea o întreagă „brigadă”. Andra Voloș și […] The post Loredana Chivu, ipostaze super-HOT la o petrecere. Cum au fost surprinse Andra Voloș și Ana Maria Mocanu alături de ea appeared first on Cancan.