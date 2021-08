A început derby-ul » Săpunaru și Dandea încing lucrurile: „FCSB e o echipă nou-înființată”

22:20

FCU Craiova s-a impus în deplasarea de la Clinceni, scor 2-1, și urcă pentru moment pe loc de play-off. Adrian Mititelu Jr. e mulțumit de filosofia pe care Adrian Mutu încearcă să o implementeze. Cronica meciului Clinceni - FCU Craiova, scor 1-2Adrian Mititelu Jr., după Clinceni - FCU Craiova„A fost o victorie de moral. Am primit iar nemeritat gol, așa a fost și cu Voluntari. Craiova joacă fotbal, are ocazii, atacă mereu. Am atacat și la 2-0. ...