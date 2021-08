Halep și Cîrstea vor reprezenta România la Montreal

12:02

Mult prea repede trec anii! Azi ești doar un copil pus numai pe prostioare, în fața blocului, mâine, încerci să-și faci rostul în viață. Prietenii de joacă? Unii îți rămân aproape, alții se ”pierd”, se […] The post Imaginile care te vor emoționa! Celia leagănă la piept fetița pe care a botezat-o appeared first on Cancan.