Victor Slav vorbește în premieră despre enigmatica lui iubită: „Este un model de femeie”

15:00

Vara la Mamaia pare a fi hitul verii! Sau nicio vară fără mers la mare, pare a fi motto-ul mai multor turiști, cărora nu le-a păsat că nu au cazare, că nu au unde să […] The post Dormitul pe asfalt, noua ”cazare” în stațiunea Mamaia. Ce au ajuns să facă turiștii de dragului mersului pe litoral appeared first on Cancan.