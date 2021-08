Laurențiu Reghecampf, replică pentru Marius Șumudică: „Nu are motiv să ne trateze de sus”

08:30

Rapid, echipă nou promovată, are un start excelent de sezon: trei victorii în primele patru etape din Liga 1.După 1-0 cu FC Argeș, giuleștenii au fost extrem de lăudați pentru joc, rezultate. În plus, strategia conducerii a atras laude din partea foștilor jucători ai echipei, Dan Alexa și Cristi Dulca.Dan Alexa: „Rapid are cel mai bun fotbal. ...