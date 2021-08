De ce nu îşi mai doreşte Paul Ipate încă un copil: „Sunt egoist din punctul ăsta de vedere pentru că…”

18:30

Florin Călinescu nu renunță de tot la televiziune. După o viață în acest domeniu, prezentatorul a semnat un contract de consultanță cu mai multe posturi de televiziune, pentru a ajuta la rebranduirea acestora. „Niște buni […] The post Cu ce se ocupă acum Florin Călinescu, după ce a renunțat la Pro Tv. Prezentatorul a semnat un nou contract appeared first on Cancan.