Gigantul Alibaba, pătat de o acuzaţie de viol: Trei manageri au fost demişi

Brian May, chitaristul trupei Queen, a vorbit într-un interviu pentru The Independent despre vaccin şi oamenii care nu cred în eficacitatea sa. Artistul a spus că aceste persoane au probleme cu capul şi că Eric Clapton, pe care îl admiră din punct de vedere muzical, are o poziţie greşită faţă de imunizarea anti-COVID-19.