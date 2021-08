Alexia Eram și Mario Fresh, prima apariție în public după zvonurile despărțirii. Cum au fost surprinşi cei doi

21:40

Au apus vremurile în care Victor Slav își trăia poveștile de iubire în lumina reflectoarelor. De aproape doi ani, fostul prezentator de la meteo se iubește cu o blondă sexy, pe care nu vrea s-o […] The post Victor Slav, îndrăgostit nebunește de iubita lui! Cum arată blonda sexy care l-a cucerit pe fostul băiat de la meteo appeared first on Cancan.