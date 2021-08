Dezbaterea zilei, 9 august » Trebuia Messi să accepte să joace gratis pentru a rămâne la Barcelona? » De la „Nu avea absolut niciun motiv” la „Datorează totul clubului”

14:20

Miralem Pjanic (31 de ani) este aproape de despărțirea de Bracelona. Mijlocașul bosniac se va întoarce la Juventus, sub formă de împrumut.Pjanic este aproape de o revenire la Juventus, după numai un an. Bosniacul ar urma să ajungă la Torino sub formă de împrumut pentru următorul sezon. ...