O altă înșelătorie prin aplicația WhatsApp! Cum riști să rămâi fără niciun ban în cont

08:20

Elena Gheorghe a făcut declaraţii neaşteptate despre cel de-al treilea copil. Deşi are o viaţă activă şi doi copii minunaţi, vedeta nu ar spune „nu” unei noi sarcini, căci are sprijinul necondiționat al bunicilor, care […] The post Elena Gheorghe, mămică pentru a treia oară? Ce declaraţii emoţionante a făcut artista: „Un copil este o bucurie în orice familie” appeared first on Cancan.