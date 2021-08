Messi. Magie și lăcomie

18:30

Următoarele trei sezoane din Liga Campionilor vor putea fi urmărite în România pe programele Look Sport și Digi Sport. Apare și o nouă platformă online care va difuza meciurile. Nicio surpriză pe piața media românească în ceea ce privește Liga Campionilor. Look Sport și Digi Sport au achiziționat drepturile și pentru următoarele trei sezoane, până în anul 2024. Apare și platforma PrimaPlay, parte a grupului Clever, cel care deține Look. ...