Imaginile care vor ”topi” orice femeie! Ce i-a făcut Dorian Popa lui Babs, chiar de ziua lui! Nu a mai călcat pragul cluburilor de doi ani, dar acum…

13:30

Alexia Eram și Mario Fresh au o relaţie de aproape patru ani, însă în ultima vreme au fost surprinşi tot mai rar împreună. Astfel, s-a zvonit că cei doi ar fi luat-o pe drumuri separate, […] The post Alexia Eram și Mario Fresh, prima apariție în public după zvonurile despărțirii. Cum au fost surprinşi cei doi appeared first on Cancan.