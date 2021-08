Vineri extraterestre, din 30 august, la TNT

09:40

Lady Gaga și veteranul Tony Bennett au lansat un nou videoclip, pentru coverul „I Get A Kick Out Of You”. Piesa va fi inclusă pe viitorul lor album de coveruri ale unor melodii ale lui […] Articolul Lady Gaga și Tony Bennett au lansat un nou videoclip, „I Get A Kick Out Of You” (Video) apare prima dată în Apropo.ro.