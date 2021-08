Un ieșean s-a trezi cu un cocktail Molotov în curtea casei! A fost atacat de un alt bărbat, din cauza unei complicații amoroase

18:10

Acum trăiește o poveste de dragoste ca-n filme cu George Burcea, însă puțini sunt cei care știu că Viviana Sposub a fost cuplată înainte cu un coleg de-ai lui Cătălin Măruță. Totul a ieșit la […] The post Cu cine a fost cuplată Viviana Sposub înainte să-l cunoască pe George Burcea. Fostul ei iubit este coleg cu prezentatorul Cătălin Măruță appeared first on Cancan.