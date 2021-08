Pompierii români au salvat o țestoasă din mijlocul incendiilor din Grecia

17:10

Ilinca Vandici, în vârstă de 35 de ani, a fost invitata lui Mihai Ghiță, în emisiunea „În oglindă” difuzată pe youtube. Vedeta a scos la iveală amănunte mai puțin știute din viața ei. „Niciodată nu am uitat de unde am plecat, ce am făcut, cine sunt cu adevărat. Sunt mândră de ce am realizat, dar […]