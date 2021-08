Scandalos! Câți lei a dat un turist pe o ciorbă de burtă la ”împinge tava”, în Mamaia

13:00

Bebeluşul, considerat cel mai mic din lume a fost externat după 13 luni de îngrijiri. Micuţa s-a născut pe 9 iunie anul trecut, la Spitalul Naţional Universitar (NUH) şi cântărea doar 212 grame, o greutate […] The post Cel mai mic bebeluş din lume a fost externat. Cum se simte în prezent fetiţa, care la naştere nu cântărea mai mult decât un măr appeared first on Cancan.