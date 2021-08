Incredibil! Le-a spus polițiștilor că bea de frică, pentru că în România sunt multe curbe

07:30

Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță, este de părere că vaccinarea obligatorie nu este o soluție în acest moment. Medicul spune că o importanță deosebită îl are gradul de conștientizare a persoanelor cu privire la pericolul COVID-19.