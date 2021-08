Ministrul Sportului, Eduard Novak, a devenit oficial membru UDMR

12:20

Premiera quiz show-ului Prețul cel bun, prezentat de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, are loc pe 6 septembrie, pe Antena 1. Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii se vor putea bucura de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase. Prețul cel bun (The Price is Right) este o emisiune […]