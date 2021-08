Andra Voloș, implicată într-un scandal uriaș. Este acuzată că a „tras în piept” o creatoare de modă

12:20

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între o tânără și pretendentul ei a devenit virală. ”-Bună, frumoaso! Te urmăresc de foarte mult timp și azi mi-am făcut curaj să-ți […] The post BANC | ”Când o să ne vedem și noi ca să ne iubim ca doi nebuni?” appeared first on Cancan.