România, țara cu premier care ar putea avea interdicție de intrare în SUA

Condamnarea pentru conducerea mașinii sub influența alcoolului a premierului Florin Cîțu are repercusiuni chiar și la 20 de ani de la incident. Serviciul Emigrări al SUA are stipulat clar că cei cu probleme penale ar putea, în funcție de gravitatea faptelor, să nu mai primească viza de intrare în Statele Unite.

