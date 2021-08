Nicotina: „mituri” și realitate în legătură cu fumatul

13:00

Este absolut scandalos ce s-a întâmplat pe plaja din Mamaia! Preţuri de mii de euro, peste ce se găseşte în Bulgaria sau Grecia, dar, ca societate, am rămas în Evul Mediu. Ce i s-a întâmplat […] The post Este absolut scandalos ce s-a întâmplat pe plaja din Mamaia! Ce i s-a întâmplat unui copil de 3 ani, în apă, este desprins parcă din Epoca de Piatră appeared first on Cancan.