60 de ani de la ridicarea Zidului din Berlin

15:20

Parlamentul a votat cabinetul de miniștri PAS, condus de Natalia Gavrilița, și programul de guvernare. Executivul a fost învestit cu votul a 61 de deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul Politic „Șor” nu au votat. La cei 30 de ani de independență, Republica Moldova a avut mai mult de 20 de guverne conduse de 15 premieri. Ce așteptări au cetățenii de la firul ierbii de la noua putere politică? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. * * *Așadar, în primele luni de mandat Guvernul Gavrilița a anunțat că va prioritiza patru domenii de activitate: gestionarea eficientă a crizei pandemice, reforma justiției și pachetul anticorupție, creșterea veniturilor populației și protecția socială a grupurilor vulnerabile, precum și restabilirea finanțării externe. Aceste priorități sunt asumate în baza năzuințelor cetățenilor. La nordul Moldovei, la Edineț, am discutat cu localnicii despre așteptările lor de la noua guvernare și despre cum vor marca ei cele trei decenii de independență.– „Eu cred că am s-o sărbătoresc, o să fiu îmbrăcată în haine naționale, o să-mi iau tricolorul care este nedespărțit de mine în orice țară aș pleca, pentru că eu iubesc să călătoresc și îl iau cu mine, fiindcă aceasta este Republica Moldova, aceasta este patria mea, pentru aceasta am luptat. Am participat la toate Adunările Naționale, împrumutam benzină, pentru că nu era, erau greutăți, noi mergeam pe jos, dar am ajuns la punctul la care trebuia să ajungem. Deci, am ajuns să sărbătorim și 30 de ani de independență. Ziua de azi chiar într-adevăr este independentă.”Europa Liberă: Relația cu Vestul și cu Estul cum ar trebui să se aranjeze?– „Am prieteni în Rusia, am prieteni în România, cu toți vecinii trebuie să trăim bine și să ne acceptăm, să ne ajutăm, să ne bucurăm, așa cum ne-am bucurat la „Podurile de flori”. Eu în acești ani de independență am observat că România ne-a reparat grădinițele, școlile, în primul rând ne-a oferit posibilitatea de a ne redobândi cetățenia română ca să ne putem deplasa și noi, să cunoaștem lumea, s-o vedem.”Europa Liberă: Ce pași trebuie să facă guvernarea ca dvs., cetățenii, să aveți încredere în viitorul acestui stat?– „Primii pași – să deschidă mici întreprinderi aici.”Europa Liberă: Și alți pași din partea guvernării pe care îi așteptați să-i întreprindă?– „Corupția trebuie blocată.”Europa Liberă: Reforma justiției o așteptați?– „Asta de-acum nici nu se mai discută.”Europa Liberă: Confiscarea averilor de la demnitarii care nu pot să justifice această avere?– „Numaidecât! Ceea ce nu este făcut prin muncă, aceea trebuie să se întoarcă în avuția poporului și de acolo să trăim și noi. Eu am o pensie foarte mică după ce am lucrat 34 de ani, n-am putut lucra până la vârsta de pensionare vreo 7 luni și primesc 1.600 de lei.” Europa Liberă: Și acum, de la 1 octombrie, promit 2.000 de lei. Dacă se ridică la 2.000, vă mulțumește?– „Nu prea cred, pentru că viața-i scumpă, dar eu am mare speranță în noul guvern, în parlamentul care este ales, în dna președintă, pentru că dumneaei are gânduri bune, îmi place cum reprezintă țara, îmi place că se prezintă ca o doamnă adevărată.”Europa Liberă: La mulți ani, Republica Moldova!– „Să trăiască Republica Moldova și să trăim noi cu toții! Și tinerei generații îi doresc să nu se despartă de tricolor, acesta este viața noastră.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Edineț, și întrebăm cetățenii ce-și doresc la această aniversare de 30 de ani de la proclamarea independenței.– „La 30 de ani ne dorim ca țara să rămână independentă, să prosperăm, să ne dezvoltăm, în țară cetățenii să înceapă a trăi mult mai bine.”Europa Liberă: Dar în ce condiții începe viața asta decentă a cetățenilor?– „Eu mă gândesc că totuși una dintre probleme ar fi lupta cu corupția.”Europa Liberă: Cine s-o ducă și cum să ducă această luptă împotriva corupției?– „Instituțiile statului să lupte cu persoanele celea care activează nu în folosul cetățenilor, dar în folosul personal sau al rudelor, sau al forțelor politice. La noi în țară sunt foarte mulți cetățeni care, lucrând în servicii de stat, sunt extra-bogați ori au multe-multe averi nedeclarate și dacă s-ar începe a lupta cu dânșii și averile acestea le-ar fi sechestrate...”Europa Liberă: Dar această idee că ar trebui confiscată averea nejustificată cum e văzută de cetățeni?– „E foarte binevenită, că dacă cetățeanul a muncit cinstit și a făcut banii aceia, el n-are ce ascunde, că sunt foarte mulți demnitari care, lucrând la un serviciu de stat cu un salariu mizer, au averi enorme.” Europa Liberă: În lupta asta, Dvs. așteptați voință politică, așteptați reforma justiției, așteptați activismul cetățenilor ca această luptă împotriva corupției să dea rezultate?– „Ca să dea rezultate, trebuie să lucreze bine instituțiile statului, adică procuratura, justiția, de aceea la aceste funcții trebuie promovate persoane independente și integre. Dacă vor fi așa cetățeni care vor lucra pentru interesul cetățenilor, dar nu al oricăror forțe politice sau al căruiva interes, aceasta va aduce un succes. Dacă ei își vor face profesionist lucrul, aceasta va ajuta foarte mult să scoatem corupția din țară, iar odată cu dispariția corupției și confiscarea tuturor averilor nejustificare s-ar adăuga bani în bugetul statului, că din bugetul acesta noi primim salarii și pensii.” Europa Liberă: Sunteți tânăr, cel mai probabil, de-o vârstă cu Republica Moldova, mulți din semenii Dvs. au ales calea străinătății.– „Că a plecat mult tineret și persoane capabile, buni profesioniști – asta reprezintă un minus foarte mare pentru țara noastră, de aceea că dacă ei ar fi fost aici, în țară, ar fi putut contribui la dezvoltarea și la prosperarea ei. Dar mulți dintre ei sunt impuși să plece din cauza sărăciei în care trăiesc părinții, buneii, adică aceiași pensionari. Părinții mei tot o duc greu, tata-i la pensie și are 840 de lei, adică ei dacă nu ar avea un ajutor din partea mea, ei nicicum nu s-ar descurca, ar muri de foame.”Europa Liberă: V-ați gândit vreodată să mergeți peste hotare?– „Da, m-am gândit și chiar am fost, dar pe mine simțul acesta patriotic nu mă poate ține mult acolo peste hotare și revin permanent acasă. Nu știu, am un duh de acesta patriotic, poate pentru că am făcut cândva colegiul din incinta Academiei „Ștefan cel Mare”, unde am făcut doi ani de cazarmă și am fost educați în spiritul civic, patriotic și simt o responsabilitate pentru țară, pentru părinți. Acesta cred că este motivul care mă ține pe mine aici, acasă, că-i foarte greu să trăiești din salariu și să mai acorzi un ajutor, de exemplu, părinților sau rudelor.”Europa Liberă: Dar care ar fi mărimea unui salariu care ar asigura o viață decentă în Republica Moldova?– „Trebuie, cel puțin, vreo 12-15 mii de lei. Asta fără copii, dacă ai copii nu trăiești aici fără 1.000 de euro.”Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție la Edineț și întrebăm cetățenii: cum au fost 30 de ani de independență?– „Of! Au fost 30 de ani în care numai ne-au amăgit și ne-au furat și i-am trăit în suferință și în greutăți. Cel care-i cu buzunarul mai mare trăiește mai bine, dar săraca lume de la sat care nu-și poate vinde nici producția și nu are bani, nu are lumea cu ce să-și acopere cheltuielile.”Europa Liberă: Sunteți tânără, în acești 30 de ani de independență foarte mulți și-au făcut valizele și au ales străinătatea.– „Da, și eu, vă spun cinstit, chiar am votat-o pe Maia Sandu și am zis că, dacă nu reușește Maia Sandu, plec și eu, că altceva nu avem ce face aici. Ce să facem? Să ne ducem la prășit cu 200 de lei ziua, dintre care trebuie să mai pui și în geantă ceva mâncare?...”Europa Liberă: Și acum cum vedeți viitorul?– „Sperăm la un viitor mai bun.”Europa Liberă: De unde începe binele? Schimbarea de unde începe?– „Corupția poate oleacă s-ar mai termina, poate n-ar mai fura așa...”Europa Liberă: Cei care preiau guvernarea își propun să majoreze pensia, să lupte împotriva corupției, să fie confiscată averea celor care nu pot s-o justifice.– „Asta noi și așteptăm și tare bine ar fi dacă ar fi așa. Pot să vă spun că am o mamă de 81 de ani care a muncit toată viața la colhoz și primește pensie 1.100 de lei, dar din acești 1.100, ea trebuie să plătească lumina, telefonul, medicamente, ea numai pe medicamente cheltuie 1.000 de lei pe lună.” Europa Liberă: Și cum o să sărbătoriți 30 de ani de independență?– „Oleacă să ieșim din aceste nevoi și cred că vom sărbători cumva. Vom rămâne cred că și acasă, dacă se vor schimba lucrurile spre bine, noi vom rămâne lângă copii. Multe-multe așteptăm și să se mai ieftinească poate ceva, dar chiar dacă și n-o să se ieftinească, să rămână prețurile acestea măcar, să nu se scumpească totul. Și să mărească pensiile și salariile ca lumea să poată trăi.”Europa Liberă: La mulți ani, Republica Moldova!– „Mulțumim! Și eu îi zic Republicii Moldova la mulți ani și Dvs. la fel.”Europa Liberă a făcut un popas la Edineț și întrebăm cetățenii: cum se trăiește în Republica Moldova la 30 de ani de independență?– „După cum îs femeie în vârstă, mai cumpăr medicamente, mai plătesc comunalele și pe ce să mai mănânc o bucățică bună, să fiu sătulă și îmbrăcată? Nici nu mai grăim de îmbrăcăminte, că nici nu-ți mai ajunge. Iaca am cumpărat o pereche de colțuni de 1 leu să mă încalț, că-mi era frig, sunt femeie în vârstă. Nu se gândește nimeni la noi.”Europa Liberă: Și veniți la piață?– „Venim. Ce să facem? Tocmai de la Zăbriceni vin, 20 de lei dau pe drum și vreo câteva copeici mai fac aici și mă întorc cu o pâine, cu o garafă de lapte, cu un kil de pătlăgele, că altfel nu-i chip de trăit.” Europa Liberă: Dar ce pensie aveți?– „1.280 de lei. Cu ce să trăiești? Scrie Ghimpu că are 6.000 pensia și nu se poate întreține, să vină să se schimbe cu mine, eu îi dau 1.200 și el să-mi dea 6.000.”Europa Liberă: Guvernarea promite de la 1 octombrie să vă ridice până la 2.000 de lei.– „Dă Doamne să fie așa, că m-aș bucura, zău că m-aș bucura.”Europa Liberă: Cum o să sărbătoriți 30 de ani de independență?– „Vă voi spune cinstit că nu mă interesează așa sărbătoare din cauză că nu s-a stăruit nimeni, care a și fost numai scaun și-a pus sub poponeață, dar mai mult nimic n-a făcut, nu s-a interesat de noi, oamenii de la țară. Când ajung acolo, uită de noi, dar așa vor votați, așa promit, dar nimic n-au mai făcut.”Europa Liberă: Dar viitorul Moldovei cum ați vrea să fie?– „Măcar aiști care vor trăi de-amu înainte să vadă alte timpuri, nu așa. Nu vedeți că s-a dus tot tineretul din țară de la noi? Eu am rămas cu moșneagul în mahala, dar mai mult nu-i nimeni, numai copaci, tufari și buruieni. Vedem acolo vulpi, arici, șerpi, broaște, dar lume nu vedem.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la nordul Moldovei, la Edineț, și întrebăm cetățenii: ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine în cei 30 de ani de independență?– „Lucruri rele mai multe decât bune. Lumea a rămas fără lucru, fără copii, fără familie. Și de ce s-a întâmplat așa? De-atâta că guvernarea este proastă. Da, înainte îl susțineam pe dl Dodon, eu socoteam că e un om capabil, mă gândeam că vom trăi o viață decentă, dar din urmă am văzut numai răutate. El și-a cumpărat pământuri, s-a îmbogățit pe spinarea norodului, părinții mei au primit niște bonuri care ne-au amăgit 30 de ani că cineva va avea câte ceva, dar ei au făcut așa că și aceste bonuri le-au furat.”Europa Liberă: Ce așteptați acum, iată la această aniversare de trei decenii, ce așteptați să se schimbe? – „Așteptăm un viitor mai luminos, ca oamenii să trăiască drept, cum cerul e albastru, așa să fie și ochii oamenilor, senini. Și trebuie pedepsiți acești oameni care 30 de ani ne-au condus și de confiscat averile ca ei să înțeleagă, iaca sunt oameni care n-au ce mânca, vândut, lasă să dea la cei bolnavi și să facă sanatorii, să facă curorturi, cum ei se duc în țări străine la curorturi și se odihnesc.”Europa Liberă: De corupție cum se scapă?– „Trebuie pedepsiți, pedepsiți ca ei să-și...” Europa Liberă: Reforma justiției trebuie? O reformă a justiției e necesară?– „Da, numaidecât! 30 de ani tâlharii împreună cu judecători, procurori, trebuie tot pedepsiți.”– „Tâlharii pe tâlhari la dubă nu-i vâră.”– „Ei! Dumnezeu nu bate cu bățul, că toți murim.”– „Unii tâlhari s-au dus, alți tâlhari au venit.”Europa Liberă: Și cum o să sărbătoriți 30 de ani de independență?– „Jos corupția toți o să strigăm!”Europa Liberă: Dvs. cum o să sărbătoriți această zi la 27 august?– „O să o sărbătoresc ca ziua de naștere. La mulți ani, Republica Moldova, și cu oameni deștepți, și cu Maia Sandu, să pună oameni onești! Poate Dumnezeu ne-a dat femeia aceasta, așa subțirică și așa deșteaptă.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Edineț, și întrebăm cetățenii: cum au fost acești 30 de ani de independență, pentru țară, pentru cetățean?– „Ne-am bucurat atunci că o să avem libertate, dar în schimb eu, ca producător, om care lucrez la țară, am ajuns la urmă că am dat cu oiștea în gard.” Europa Liberă: De ce?– „Mai pe scurt, e foarte greu. În primul rând, asta că nu dăm producția – e greu, alta, iată, ieri am fost pe deal și băieții au tonaj de chiperi, de toate legumele acestea. Nu pot ieși cu ele la piață. Mi-au spus: „Bade, e foarte ieftin, la Chișinău a ajuns trei-patru lei kilogramul de pătlăgele”. Pătlăgelele au ajuns așa nu de-atâta că îs moldovenești, pe rafturile acestea din Moldova e toată producția adusă de peste hotare - din Turcia, din Bulgaria, Serbia și Muntenegru și toți aceștia au teplițe (sere) și aduc și le dau pe degeaba, ei tot n-au ce face cu dânsele și ni le dau nouă.”Europa Liberă: Ce s-a reușit în acești 30 de ani de independență, să se facă bine și să se facă mai puțin bine?– „Of! Bine s-a făcut numai pentru acei care erau în parlament, ei și-au privatizat tot ce au putut, și magazine, și pământuri, tot-tot-tot, n-are poporul nici dividende din bonuri, din nimic, i-au sărăcit, i-au jupuit până la oase.”Europa Liberă: Și de acum încolo cum vedeți drumul pe care trebuie să meargă Republica Moldova?– „Drumul n-are importanță, toată importanța e în mentalitatea politicienilor...”Europa Liberă: Nu, ca el să fie corect...– „Să nu fie tâlhari, să fie lege pentru toți, dar nu pe unul care a furat un pui l-au vârât pe cinci ani de zile la închisoare, dar acei care fură miliarde îs la libertate.”Europa Liberă: Dar cine a încălcat cel mai des legea?– „Parlamentarii!”– „Șor trăiește în Israel și conduce țara. La ce am ajuns noi? Paradox! Noi nu putem înțelege, cum adică? Păi răspunde în fața puterii, vrei tu acum să întorci, el vrea să întoarcă banii, o spus: „Vreau să întorc banii”...”Europa Liberă: Șor?– „Șor! Ca să-i dea voie să revină în țară.”Europa Liberă: Și dacă el ar întoarce miliardul, lumea îl iartă?– „Nu! Trebuie să se ducă sledstvie (anchetă), dacă a fost implicat și se dovedește că-i vinovat, înseamnă că trebuie să răspundă după lege, să-și ispășească pedeapsa, în afară de a întoarce banii.” Europa Liberă: Acum se discută mult despre o reformă a justiției. Cetățenii ce părere au despre această reformă?– „Pur și simplu să nu se primească răzbunare politică.”Europa Liberă: În opinia Dvs., cum se scapă de corupție, cum se luptă împotriva acestui flagel?– „Trebuie să fii tare serios în întrebările acestea. Eu, dacă m-au pus pe mine nacialnic, înseamnă că eu răspund în primul rând pentru mine...”– „Dar nu contează, de la omul simplu se începe, te-ai dus la spital – n-ai ce da acele 100 de lei.”Europa Liberă: Dar cine-i vinovat, cel care dă sau cel care ia?– „Amândoi!”Europa Liberă: Doar doctorii îs corupții cei mai mari sau sunt și alte categorii?– „Și prin poliție sunt, și prin primărie sunt, și pe unde vrei sunt.”Europa Liberă: Peste 30 de ani, cum ar putea arăta Republica Moldova?– „Încă peste 30 de ani? Fără Rusia tolk (sens) nu o să fie, până când n-au o înțelegere cu Rusia, nu o să fie aici bine ни в коем случае (în niciun caz), cum spune rusul.” Europa Liberă: Ce face Rusia pentru Republica Moldova?– „Nu face nimic, tot depinde de politicieni, o să fie politicienii buni – znacit (înseamnă că) și Rusia o să se implice și o să dea ajutor.”Europa Liberă: Dar în 30 de ani ce ajutor a oferit Rusia?– „N-aș spune că a oferit, până când Moldova, țara moldovenească nu o să prietenească cu toate țările care o înconjoară, normalitate în Moldova nu o să fie. Cu toți trebuie de prietenit.”Europa Liberă: Și cum vedeți relația cu Ucraina, cu Rusia, cu România?– „Cu toți, cu toți trebuie de prietenit, cu toți, să fie pentru popor, nu să facă dușmănie între naționalități.”Europa Liberă: Dar care sunt piedicile cele mai mari care încurcă dezvoltării țării?– „Multe partide, cu cât mai puține partide – cu atât regulă o să fie în gospodăria moldovenească, cu cât mai multe partide – cu atât mai rău o să fie în Moldova.”Europa Liberă: Dar știți că într-o democrație veritabilă pluralismul de opinie trebuie să existe?– „Ei își apără interesele, nu fac ceea ce promit pentru popor, ei a doua zi au și uitat, numai să ajungă în parlament ori la altă funcție.” Europa Liberă: Cum au fost pentru Dvs. acești 30 de ani de independență care vor fi marcați la 27 august?– „E greu de trăit în Moldova, e foarte greu, mai ales pentru acei bătrâni care primesc o pensie mizerabilă, pentru acei care lucrăm și nu ne plătește, să ne plătească cât merităm.”Europa Liberă: Ce pensie aveți?– „1.200 și am lucrat...”Europa Liberă: Acum de la 1 octombrie au promis că cel puțin 2.000 va fi.– „Dă Doamne, că de când promit și nu mai face niciunul nimic.”Europa Liberă: Și dacă va fi de 2.000 această pensie?– „Tot nu ajunge, că ia uitați-vă cum cresc prețurile. Am lucrat șapte ani după pensie și mi-au adăugat 200 de lei. Rușine, rușine! Nici nu vreau să vorbesc cu Dvs.”Europa Liberă: Dar Dvs. sunteți mai tânără, cum vedeți Republica Moldova ajunsă la 30 de ani de independență?– „Nu suntem la nivelul care trebuie, foarte rău, rău. Corupția e mare, sărăcia, dreptatea-i la fundul mării.”– „Dar trebuie atâtea partide în Moldova, într-o republică așa mică?”– „Tulbură lumea.”Europa Liberă: Dar cum o să sărbătoriți acești 30 de ani de independență?– „Să sărbătorească cine vrea, noi cu ce să ne ducem la sărbătoare, cu ce să sărbătorim? Ce tolk (sens) din sărbătorile acestea? Mai bine ar face regulă. Eu mă uit în sate, că am trăit la sat, acum trăiesc aici, foarte multe gospodării se distrug, case părăsite și totu-i în buruieni, au crescut păduri... Până nu o să pună capăt la nedreptate și la toate acestea, bine nu o să fie.” * * *Voci adunate la nordul Moldovei, la Edineț. În momentul învestirii proaspătului guvern, premierul Natalia Gavrilița a declarat, între altele, că cea mai importantă misiune e să demonstreze că un cabinet de miniștri integru e bun pentru țară, iar Moldova poate reveni în lista statelor decente. „Acest guvern nu va fura, nu va împărți bani publici cu procent, nu va proteja escrocii și bandiții, dar va curăța instituțiile statului de oameni corupți, va face totul să recupereze banii din miliard și alte scheme, va ținti confiscarea averii corupților și din acei bani se vor repara școli, case de cultură și drumuri”. Înainte de a fi învestit guvernul, într-un interviu cu Europa Liberă, Natalia Gavrilița a vorbit despre nevoia de a fi redată încrederea cetățenilor.Natalia Gavrilița: „Principala prioritate a acestei guvernări, așa cum o vedem noi, este să redăm cetățeanului încrederea că statul lucrează pentru oameni. Și aici este important cum livrăm serviciile publice, cum răspundem la așteptările cetățenilor.” Europa Liberă: Cea mai mare așteptare acum e din partea vârstnicilor - acea promisiune pe care ați făcut-o că pensia, începând cu data de 1 octombrie, va fi de 2.000 de lei, cea mai mică pensie, dar aici trebuie să ne aduceți și clarificări, pentru că am mers și eu în teritoriu și lumea se întreabă: adică dacă cineva a lucrat profesoară 51 de ani și are 2.100 și nu i se ridică pensia, dar altuia care nu a lucrat sau a mai avut și pauze în stagiul de muncă și-i dați tot 2.000 de lei, iarăși va fi vorba despre o nedreptate? Cum aveți de gând să rezolvați, până la urmă, această problemă? Este adevărat că de la 1 octombrie o să găsiți bani să ridicați pensia?Natalia Gavrilița: „Da, noi vom ridica pensia la cel puțin 2.000 de lei pentru persoanele cu stagiu de cotizare, încă analizăm toate elementele unei ample reforme de pensionare care să ofere o anumită stabilitate, adică să nu ne gândim în fiecare an ce facem în acest domeniu, dar noi pornim din nou de la nevoile oamenilor. Sunt foarte multe persoane care tot au lucrat mult, dar li s-au pierdut documentele sau au fost plătite în plic și acum nu au stagiul de cotizare.Este o nedreptate de care este vinovat tot statul, nu sunt vinovați oamenii care au fost nevoiți să accepte o anumită modalitate de remunerare pe timpurile celea, fiindcă atunci nu aveau alte alternative și acum îndemn oamenii să fie mai exigenți față de angajatori și să nu accepte salarii în plic, pentru că pe urmă ne trezim că pensiile sunt foarte mici. Și așa avem foarte puțini tineri, avem consecințele migrației și fondul de pensionare este sub o presiune foarte mare și dacă mai operăm așa, cu salarii în plic sau neoficiale, atunci evident că sunt anumite nereguli în sistemul de pensii. Dar, în același timp, ceea ce le spuneam eu oamenilor în campanie este că da, sunt oameni cărora sau gospodăriile agricole le-au pierdut documentele, tot au lucrat, am întâlnit oameni care au lucrat tractoriști, am întâlnit femei care au lucrat la tutun...”Europa Liberă: Din domeniul agricol se pare că oamenii au ieșit la pensie cu cele mai mici pensii?Natalia Gavrilița: „Exact! Și sunt gospodării care au pierdut arhiva, sunt oameni care nu au primit pensie, dar asta nu înseamnă că nu au muncit. Evident că sunt și oameni care au cotizat mai puțin, dar ca și societate noi trebuie, în primul rând, să ne preocupăm de cei care fură miliarde și sute de milioane și nu de vecinul nostru care primește cu 200 de lei mai mult. Deci, scopul nostru este ca să-i pedepsim pe cei care fură din averea statului și vom avea bani suficienți pentru toată lumea, dar acum noi trebuie să corectăm niște nedreptăți, pentru că nu mai putem trăi în ziua de azi, vedeți că trăim într-o lume destul de nesigură, avem o inflație globală, adică o creștere a prețurilor la nivel global și noi trebuie prin aceste venituri mai ridicate să compensăm pentru cei cu venituri mici și, în același timp, să stimulăm cererea și să ajutăm și antreprenorii, pentru că dacă pensionarii vor avea un pic mai mulți bani, vor putea merge la magazin, vor putea face cumpărături.” Europa Liberă: Dar rămâneți fermă că de la 1 octombrie pensiile vor fi majorate?Natalia Gavrilița: „Noi am făcut această promisiune și noi suntem hotărâți s-o îndeplinim.”Europa Liberă: Ați făcut și calculele?Natalia Gavrilița: „Da, am făcut și calculele.”Europa Liberă: Și ce arată calculele, sunt bani în buget?Natalia Gavrilița: „Pentru acest an sunt cu siguranță, pentru anii viitori va trebui să vedem care va fi cadrul de resurse. Noi suntem siguri că credibilitatea acestui guvern, credibilitatea dnei președinte va permite atragerea investițiilor, va permite finanțarea și din exterior, cu suport direct bugetului sau granturi, și va permite, într-adevăr, finanțarea acestor cheltuieli pentru pensia mărită.”Europa Liberă: Dar Dvs. știți că există și părerea opoziției, și a unor experți că totuși banii pentru pensii trebuie să fie virați în buget de aici, din resursele din interior, ca nu cumva să vină bani pentru pensii din afară, de la partenerii externi, de la donatori? Aceasta e o sugestie...Natalia Gavrilița: „Da, evident, bugetul este mare, partea oferită de donatori este mai mică, însă regula este că trebuie să ne preocupăm nu doar de cheltuielile de azi, dar și de creșterea economică de mâine, adică să avem suficiente investiții și atunci putem pune accentul pe investiții în infrastructură, finanțate din resursele externe, ceea ce ne permite să cheltuim astăzi pentru bunăstarea cetățeanului, pentru a ridica veniturile oamenilor. Și noi am făcut calculele inclusiv pe termen lung, pe 50 de ani, pentru că în sistemul de pensionare nu se vorbește doar despre resursele care există în bugetul de anul acesta sau următorii 2-3 ani, se fac calcule pe termen lung. Și să știți că există o perioadă când deficitul fondului de asigurări sociale va crește, deci sunt câțiva ani când deficitul va trebui compensat din bugetul de stat, dar peste câțiva ani acest buget va veni din nou în echilibru, pentru că în ultimii ani salariile au fost mai mari, contribuțiile au fost mai regulate și de aceea noi trebuie să trecem de acești câțiva ani și să avem posibilitatea să finanțăm aceste cheltuieli.”Europa Liberă: Imediat o să purcedeți la negocierile pentru un nou acord cu Fondul Monetar Internațional? De ce vă aduc la acest gând? Pentru că în timpul negocierilor ar putea cei de la FMI să spună că, da, aveți undă verde sau nu aveți undă verde să măriți pensia.Natalia Gavrilița: „Întâi de toate, noi ne vom preocupa de câteva priorități. Prima: trebuie să ne pregătim pentru noi valuri de pandemie. Noi vedem deja că numărul de cazuri crește din cauza noii tulpini de coronavirus și noi trebuie să avem o abordare mult mai serioasă în gestionarea acestei crize, ca să nu ajungem în situația de restricții drastice, care afectează foarte mult economia, ca să nu ajungem cu spitalele arhipline și oameni care nu pot accesa servicii medicale, noi trebuie să avem o comunicare strategică, eficientă cu oamenii, să le lămurim ce se întâmplă, să-i îndemnăm să se vaccineze și să încercăm să oprim cât de mult posibil acest val.” Europa Liberă: Dar până astăzi nici 20 la sută din populația Republicii Moldova nu a fost vaccinată. E un procent destul de mic, pentru că inițial se credea că până în toamnă se va reuși, cel puțin, 50-60 la sută din cetățeni să fie vaccinați. Cum vă explicați faptul că atât de lent decurge acest proces de imunizare?Natalia Gavrilița: „Probabil că a scăzut numărul de infectări și lumea s-a relaxat. Sunt și cei care așteaptă să vadă dacă nu sunt unele efecte adverse la persoanele care s-au vaccinat. Îndemnul nostru este să ne vaccinăm, pentru că vaccinul ne ajută să prevenim cazurile serioase și cazurile de mortalitate. Vedem că în țările în care este rata de vaccinare înaltă, chiar dacă crește numărul de cazuri, numărul de decese rămâne destul de jos și, dacă vrem să ne protejăm apropiații, dacă vrem să protejăm în special vârstnicii și oamenii care sunt vulnerabili, au diverse boli, în speciali diabet sau boli cardiace, atunci e bine să ne vaccinăm.”Europa Liberă: Dar în unele state s-a încercat să fie o obligativitate pentru anumite categorii de cetățeni – personal medical, cadre didactice, polițiști, alți funcționari care interacționează direct cu populația.Natalia Gavrilița: „Evident că vor exista anumite restricții, noi deja vedem că este mai greu să călătorești în Europa, în alte țări, dacă nu ești vaccinat. Deja omul decide – ori stă acasă, ori se vaccinează și călătorește. Așa s-ar putea să fie nevoie să facem și în alte sectoare, mai ales dacă vrem să protejăm anumite categorii de populație, dar trebuie să avem o abordare de prevenție, noi trebuie să fim pregătiți, noi trebuie să comunicăm eficient, noi trebuie să avem specialiști care analizează datele și dau recomandări foarte bune pentru deciziile și politicile guvernului.”Europa Liberă: În stoc vaccin este suficient astăzi, adică pentru potențiali doritori ca să se imunizeze?Natalia Gavrilița: „Da! Și mai mult ca atât, avem vaccinuri de la diferiți producători, deci sunt mai multe opțiuni, doar că trebuie să facă fiecare acest pas și să se protejeze.”Europa Liberă: Deci, pandemia se va regăsi printre prioritățile executivului? Alte priorități?Natalia Gavrilița: „Absolut. Și asta-i pentru că nu vrem să fim afectați economic de un nou val de pandemie, pentru că nu ne putem permite acest lucru și știm cât de greu le-a fost multor întreprinderi, în special întreprinderilor mici și mijlocii fără un ajutor eficient din partea statului anul trecut. De aceea neapărat aceasta va fi o prioritate, a doua prioritate sunt pensiile despre care am vorbit deja, o a treia prioritate este să mergem cât mai repede cu curățarea instituțiilor statului și cu reforma în justiție.”Europa Liberă: Cum o să faceți această curățenie, pentru că mulți colegi de-ai Dvs. au spus că din fruntea unor agenții ar trebui să plece cei care au gestionat treburile și nu le-au gestionat bine? Dvs. cum vedeți această curățenie în instituțiile statului?Natalia Gavrilița: „Eu cred că lucrurile stau la suprafață. În primul rând vom începe cu schimbarea demnitarilor numiți politic, care se numesc și se demit în baza încrederii, cum ar fi secretarii de stat, șefii anumitor agenții subordonate guvernului și pentru celelalte vom face o evaluare, dacă va fi necesar vom schimba legea, dar vom merge pe o altă abordare. Noi trebuie să avem în funcții publice, în serviciul cetățenilor oameni integri și profesioniști, nu cei care sunt legați de anumite interese obscure sau corupte, sau de anumite scheme.” Europa Liberă: Cum ar fi mai bine, să plece ei singuri sau să fie plecați?Natalia Gavrilița: „Cei care sunt corupți, vedeți că deja își dau seama și pleacă prin vacanțe, și sunt și oameni care deja pleacă din funcții de conducere, ei știu cine sunt și trebuie să plece cât mai repede.”Europa Liberă: Reforma justiției se regăsește și ea printre priorități și confiscarea averilor pentru cei care nu pot să justifice aceste averi. Cum se va face, cu cine se va face, pentru că aveți de gând să modificați Legea Fundamentală, dar ca să fie modificată Constituția vă mai trebuie voturi, nu ajung cele 63 pe care le are PAS?Natalia Gavrilița: „Rămâne de văzut. Noi vom face toate procedurile necesare, pentru că urmează să depunem solicitarea la Curtea Constituțională, după care revenim în parlament, am putea încerca să votăm în mod deschis, să vadă cetățenii foarte clar cine este gata și cine nu este gata să susțină o astfel de modificare, am putea utiliza alte strategii, rămâne de văzut.”