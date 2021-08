Un bărbat a murit după ce a căzut depe unul dintre cele mai mari vârfuri din Făgăraş. Victima făceaalpinism noaptea VIDEO

12:30

Profesoara Mihaela Tittes-Gherman a spus „Nu” vaccinului la început de decembrie 2020, „pentru că am luat în considerare prostiile vehiculate pe net”. În ianuarie a făcut COVID-19 şi chiar dacă a avut o formă uşoară, a rămas cu sechele importante: „miros am din când în când, am probleme cu concentrarea şi obosesc repede”.