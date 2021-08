”Călătorie” prin deșert!? Câte minute faci, de fapt, până la mare de pe plaja din Mamaia. Un turist a cronometrat ”traseul”

11:30

Chiar dacă numărul de turiști care au ales să își petreacă vacanța pe litoral s-a dublat față de 2020, nu toată lumea este mulțumită, mai ales dacă este să ne referim la comercianți. Vânzătorii din […] The post Bulgarii, nemulțumiți că turiștii de pe litoral, majoritatea români sau polonezi, sunt săraci appeared first on Cancan.