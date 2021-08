Transfer surprinzător pentru un fost atacant de la Dinamo » Va evolua în Champions League

15:30

La o zi după ce a fost prezentat oficial la PSG, Leo Messi (34 de ani) a susținut astăzi primul antrenament alături de noii săi colegi.Pentru prima oară de când a semnat cu colosul francez, Messi s-a antrenat sub comanda lui Mauricio Pochettino. „Puricele atomic” a ajuns dis de dimineață la Camp des Loges, baza de pregătire a lui PSG, unde și-a cunoscut toți noii coechipieri și a făcut primele alegări în tricoul parizienilor.First training session for Leo Messi at PSG. ...