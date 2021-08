Ce spune Andreea Esca despre fiica ei, Alexia Eram! ”Dacă ar fi să comparăm cu ce făceam eu la vârsta ei…”

11:40

Celebrul cântăreț de manele, Jador, a fost implicat într-un accident rutier, la finalul lunii iulie, în urma căruia mașina i-a fost avariată grav. ”Faimosul” de la ”Survivor România 2021” se afla pe bancheta din spate, […] The post EXCLUSIV | Cât îl costă pe Jador să-și repare mașina făcută praf după ce un cal i-a sărit pe capotă: ”Numai farul e 4.000 de euro!” appeared first on Cancan.