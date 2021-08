Horoscop zilnic 13 august 2021. Berbecii au șansa de a întâlni pe cineva

13:50

Un proprietar de bar dintr-un sat aflat în România, a reușit să se viralizeze, după ce a postat, la intrarea în local, un mesaj care a amuzat tot internetul. Concret, proprietarul a scris pe o […] The post „Nesimpțiți comunei”. Cum i-a umilit pe datornici proprietarul cârciumei dintr-un sat de la noi. FOTO appeared first on Cancan.