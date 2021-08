Turiștilor nu le-a venit să creadă! Câți lei costă un covrig simplu în Mamaia

14:10

Un bărbat povesteşte pe reţelele de socializare că vine din anul 2714 şi se recomandă ca fiind „călător în timp”. Acesta a transmis numeroase avertismente pe un cont anonim de TikTok, însă ultima informaţie a […] The post Perseidele 2021. Avertismentul sumbru al unui „călător din viitor”! Bărbatul susţine că planeta noastră va fi invadată de extratereştrii în această noapte appeared first on Cancan.