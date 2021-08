Cătălin Moroșanu s-a fotografiat într-o ipostază rară, alături de soția sa. Ce reacție au avut fanii

15:30

Un caz tulburător a avut loc în California, unde un bărbat și-a ucis cei doi copii. Se pare că bărbatul a recurs la acest gest de teamă ca fetița și băiatul lui să nu se […] The post Caz șocant! Și-a ucis cei doi copii de teamă să nu se transforme în „reptilieni”. Bărbatul era un adept al teoriilor conspiraționiste appeared first on Cancan.