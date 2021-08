Cu ce bărbat celebru s-a afișat Anamaria Prodan în Dubai, după zvonurile divorțului de Reghecampf. Și el a fost la un pas de separare de soție

21:50

Reprezentanții USR PLUS cer organizarea unei dezbateri pe tema programului de dezvoltare locală ”pentru a nu repeta ceea ce a făcut PSD”. Printr-un comunicat de presă publicat joi seară pe Facebook USR PLUS precizează că nu s-a ajuns la un acord în cadrul coaliției guvernamentale asupra PNDL. ”USR PLUS nu va susține un nou PNDL […]