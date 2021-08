Biletul Zilei: Fotbalul ne livrează profitul »»

16:10

Diana Constantin, una dintre fostele participante de la "Insula Iubirii", s-a retras din lumina reflectoarelor și, în prezent, se concentrează pe proiectele personale. A reunoscut, pentru CANCAN.RO, că "faima" nu i-a adus situația financiară la care visa