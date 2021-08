Surpriză! S-a aflat cine a fost primul iubit al Andreei Esca. E vorba despre fiul unui cunoscut actor

16:40

Mezinul grupului de 108 pompieri care au plecat voluntar Grecia, în lupta cu flăcările devastatoare, se numește Andor și, deși are doar 20 de ani, și nu poate sta departe atunci când oamenii au nevoie […] The post Gestul făcut de cel mai tânăr pompier voluntar aflat în Grecia. A renunțat la concediu și s-a dus să ajute oameni: „Rămân cât va fi nevoie de mine” appeared first on Cancan.