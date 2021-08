Schimbare importantă în protocolul medical » FRF: „Ei devin exceptați de la regula testării”

22:00

Cu 3 zile înaintea derby-ului Rapid - FCSB, s-au vândut 16.800 de bilete. În plus, 3.000 de abonați ai giuleștenilor sunt așteptați la meci.Rapid – FCSB se joacă duminică, de la 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Look Sport+, Digi Sport 1 și Telekom Sport 1.Tribuna 0 e deja sold out, iar pe Arena Națională se anunță o atmosferă senzațională la sfârșitul săptămânii. Evident, fanii nou-promovatei vor fi majoritari. ...