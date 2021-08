Dezvăluiri șocante în cazul gemenilor din Ploiești care au murit, după ce au căzut de la etajul 10! Străbunica femeii: ”A fost prinsă și de Poliție la prostituție”

11:20

Florin Călinescu are 65 de ani și este unul dintre cei mai celebri români. Actor, director de teatru și om de televiziune, Călinescu se află în lumina refelctoarelor de atâta timp încât puțini sunt cei […] The post Aşa arăta Florin Călinescu în tinerețe. Imagini de mult uitate cu actorul român appeared first on Cancan.