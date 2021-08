Prezentatoarea TV Geanina Lungu a născut. Prima imagine cu bebelușul: ”Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am visat”

11:40

Gabriela Prisăcariu, aflată în ultimul trimestru de sarcină, a trecut prin clipe de panică în ultima vacanță. Soția lui Dani Oțil a crezut că va naște înainte de termen. În urmă cu câteva zile, Gabriela […] The post Gabriela Prisăcariu, momente de panică în vacanță. Ce a pățit soția lui Dani Oțil: ”Ne-am făcut bagajele și am plecat” appeared first on Cancan.