Bancul zilei | Polițistul și puștiul care vindea sâmburi de măr

13:30

Andreea Marin a îmbrăcat rochia albă și și-a surprins fanii cu o declarație absolut uluitoare! Chiar în această dimineață, în timp ce se lăsa pe mâna specialiștilor pentru un look perfect, un coleg de breaslă […] The post Bat clopotele de nuntă pentru Andreea Marin?! Ce a declarat vedeta appeared first on Cancan.