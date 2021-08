Stanciu, decisiv pentru Slavia » A reușit o pasă de gol în victoria cu Mlada Boleslav

16:10

Reagy Ofosu, fotbalist care a evoluat la CS Universitatea Craiova în ultimul sezon, a semnat cu turcii de la Bursaspor. Clubul oltean a confirmat astăzi mutarea. Bursaspor, echipă din liga a doua din Turcia, s-a înțeles cu Reagy Ofosu, extrema germano-ghaneză de 29 de ani de la CS Universitatea Craiova. Acesta a decolat zilele trecute spre Turcia, fiind deja prezentat de gruparea turcă. Ailemize Hoş Geldin Reagy Ofosu - Welcome to Our Family#Geliyoruz pic.twitter. ...