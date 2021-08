Avertismentul transmis de Răzvan Cherecheș: „Riscul de infectare este de peste 2 ori mai mare în cazul persoanelor nevaccinate”

08:40

CFR Cluj a câștigat cu 1-0 (1-0) duelul din această seară din Gruia cu Farul Constanța, însă ardelenii au plătit scump victoria. Marius Șumudică i-a pierdut pe Claudiu Petrila și Alex Chipciu pentru jocul de […] The post Victorie plătită scump de CFR Cluj cu Farul: „Țin să-mi felicit jucătorii, este victoria lor!” appeared first on Cancan.