Un adolescent de 15 ani din Neamț s-a electrocutat, după ce s-a urcat pe vagonul unui tren. Tânărul voia să-și facă un selfie

10:20

Litoralul românesc este plin de turiști. Sezonul estival este în plină desfășurarea, zeci de mii de oameni își îndreaptă pașii în fiecare weeekend spre stațiunile de pe litoral. Anul acesta prețurile au explodat și chiar […] The post Cât a ajuns să coste o zi de parcare în Mamaia! Turiștii scot din buzunare aproape cât pentru o noapte de cazare appeared first on Cancan.