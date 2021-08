Camila Giorgi e din nou on fire! Italianca face turneul carierei la Montreal: s-a calificat în finală!

Camila Giorgi (29 de ani, 71 WTA), cândva o mare speranță a tenisului feminin, face cel mai bun turneu al său după mult timp. Italianca s-a calificat în finala prestigiouslui turneu de la Montreal, după victoria reușită în fața americancei Jessica Pegula (27 de ani, 30 WTA).Știre în curs de actualizare!FOTO Imagini tari cu Camila Giorgi, on and off the court+1 FOTO

