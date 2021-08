ANONIMUL 2021: „Neidentificat‟, în regia lui Bogdan George Apetri, câștigă marele premiu al festivalului

10:00

Saxofonistul Dennis „Dee Tee" Thomas, cofondator al trupei Kool & The Gang, cunoscut pentru hituri precum „Celebration" și „Get Down On It", a murit la vârsta de 70 de ani, a confirmat reprezentantul său.