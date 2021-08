Bianca Drăgușanu, în război cu mama lui Gabi Bădălău?! Vedeta s-a dezlănțuit sâmbătă: ”Mă-ta ce zice? E fericită?”

14:10

De când a dispărut din lumina reflectoarelor, fostul patron al OTV se bucură din plin de micile bucurii ale vieții. Însă, în ciuda faptului că s-a retras definitiv din spațiul public, CANCAN.RO l-a găsit pe Dan […] The post Dan Diaconescu a revenit în forță! Celebrul om de afaceri a fost asaltat de fani într-un local de pe litoral! appeared first on Cancan.