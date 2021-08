Tot mai mulți români vor să ajungă la mare! CFR suplimentează numărul de vagoane ale trenurilor către litoral

16:30

Pe rețelele de socializare, Smiley a postat un mesaj în dreptul unei imagini, iar comentariile au curs imediat! Ce reacții neașteptate au avut internauții la postarea artistului? Smiley a postat pe rețelele de socializare o […] The post Mesajul scris de Smiley pe internet a stârnit reacții neașteptate: ”Nu mai poți altfel s-o uzi?” appeared first on Cancan.