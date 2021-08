O familie din Sibiu a montat o bancă pe un vârf din Munții Făgăraş. Reacția Salvamont

13:10

Noul titlu al regizorului Radu Muntean îl consacră drept „cronicarul clasei de mijloc românești”. Am fost să-l văd. Citisem câteva observații incisive. O prietenă mi-a zis că merită – și am prieteni minunați. Am fost în gașcă – 12 lei biletul: 8 lei dacă ești pensionar – nu eram. MȚR: noi 5 și încă 15 […]