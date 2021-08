EXCLUSIV Nava-şcoală Albatros va ajunge la fier vechi. Marina Română: „Nu are valoare istorică“

21:45

Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu a transmis pe Facebook că are încredere că premierul va face clarificări, după ce în spaţiul public au apărut informaţii, potrivit cărora actualul premier ar mai avea un dosar în instanţa din SUA pentru o datorie de peste 6.600 de dolari. Potrivit liderului USR PLUS, este nevoie de transparenţă şi încredere pentru „bunul mers al Coaliţiei”.