Reacția lui Dan Negru după căsătoria dintre Cleopatra Stratan și Edward Sanda! „A trecut la alt desert…”

09:00

Astăzi, începând cu ora 18:00, se va desfășura partida ce le va pune față în față pe Jil Belen Teichmann și Sorana Mihaela Cîrstea. Cele două își vor “măsura forțele” în cadrul primului tur al […] The post Teichamnn – Cîrstea, în primul tur de la Cincinnati. “Sori” este favorită! appeared first on Cancan.